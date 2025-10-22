İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya imalathanesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir mobilya imalathanesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi'ndeki imalathanenin içindeki çöp konteynerinden dumanlar yükselmeye başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler, depo bölümüne sıçradı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Depoda hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.