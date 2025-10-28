Bursa'da yol kenarına savrulan minibüsteki 8 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Bursa-Orhaneli kara yolu İncebel mevkisinde zeminin kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.