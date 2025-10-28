Habertürk
Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da yol kenarına savrulan minibüsteki 8 kişi yaralandı

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan minibüsteki 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        28.10.2025 - 11:24
        Bursa'da yol kenarına savrulan minibüsteki 8 kişi yaralandı
        Sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu minibüsü, Bursa-Orhaneli kara yolu İncebel mevkisinde zeminin kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, minibüsteki 8 kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

