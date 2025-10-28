Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bakan Yardımcısı Yazgı, İznik Göl Bazilikası Ören Yeri Karşılama Merkezi'nin açılışında konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, açılışı yapılan İznik Göl Bazilikası Ören Yeri Karşılama Merkezi'ne ilişkin, "İznik'imize gelen tüm misafirlerimizi, tüm turistlerimizi ve birçok önemli misafirimizi de burada karşılamaya hazır bir hale getirdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:13 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:13
        Bakan Yardımcısı Yazgı, İznik Göl Bazilikası Ören Yeri Karşılama Merkezi'nin açılışında konuştu:
        Yazgı, İznik Göl Bazilikası Ören Yeri Karşılama Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, İznik'e yeni bir değer kazandırmak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında bazilikayı 2022 yılında projelendirmeye başladıklarını söyledi.

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu çalışmaların mimarlar, teknik personel, arkeologlar, kazı ekibiyle birlikte çok yönlü bir şekilde tasarlandığını ifade eden Yazgı, İznik Göl Bazilikası Ören Yeri Karşılama Merkezi'nin çok özel bir mekan olduğunu vurguladı.

        Yazgı, bu alanın gelen ziyaretçilerin en güzel şekilde ağırlanabileceği çok özel bir mekan olarak tasarlandığına değinerek, "Yaklaşık 150 milyon liralık büyük bir proje. 1065 depremiyle buranın yıkıldığını ve sular altında kaldığını tahmin ediyoruz." dedi.

        İlgili kurumların ortak çalışmasıyla İznik Gölü'ndeki bazilikanın tüm katmanlarının incelendiğini bildiren Yazgı, "Bakanlık olarak buradaki kazı çalışmalarını hızlandırdık ve ardından bu özel projenin hayata geçmesini planladık. Burada katkısı olan tüm kurumlara teşekkürü borç biliyorum." diye konuştu.

        Yazgı, Kültür ve Turizm Bakanlığının şu anda 255 kazı çalışması yürüttüğüne değinerek, şunları kaydetti:

        "Bu kazı çalışmalarında inanılmaz verilere, eserlere ve yapılara şahitlik ediyoruz. Bununla birlikte o yapıları hem koruyup hem ziyaretçilere hem dünyaya tanıtmak çok kolay bir iş değil. Bakanlığımızın uzmanları ve arkeologlarımız cansiparane bir çalışma içerisinde ve bunu gerçekten bir özveriyle yapıyorlar. Çok zor şartlarda çalışıyorlar. Çok zor bir görevde bulunuyorlar. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz son yıllarda inanılmaz işlere imza attı. İşte bu imzalardan bir tanesi için de buradayız."

        - "Çok özel bir alan oluşturmaya çalıştık"

        Her merkezin ulaşım sağladığı muazzam eserler ve alanlar için özel bir vitrin olduğuna dikkati çeken Yazgı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu vitrinler mümkün olan en işlevsel şekilde hazırlanmış olup misafirleriyle etkileşim kurup bilgiye rahat ulaşmayı sağlayan yapılar. İznik Göl Bazilikası, ören yeri, kavşağın merkezi ve çevre düzenlemesi işi işte bu cevapları, bu ihtiyaçları her şekilde karşılamak için özel tasarlandı. Proje kapsamında çevredeki yapıları temizleyip burayı gerçekten bir ören yeri alanına çevirdik. İznik'imize gelen tüm misafirlerimizi, tüm turistlerimizi ve birçok önemli misafirimizi de burada karşılamaya hazır bir hale getirdik. Burada tabii ki kafeteryamız olacak, sergi salonumuz var. Tüm ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını giderecek her şeyi düşünmeye çalıştık. Çok güzel bir yürüyüş yolumuz var. Sadece turistler için değil İznik halkımızın da aslında İznik Gölü'nü en güzel şekilde görebileceği, ailesiyle vakit geçirebileceği çok özel bir alan oluşturmaya çalıştık."

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İznik'in asıl listeye girmesi için el birliğiyle çalıştıklarını belirterek, açılışı yapılan İznik Su Altı Bazilikası Karşılama Merkezi'nin de bu anlayışın en güzel yansımalarından biri olduğunu kaydetti.

        İznik Belediye Başkanı Mehmet Kağan Usta da karşılama merkezinin ulusal ve uluslararası turizmin hizmetine sunulacağını ifade etti

        Programda Vali Yardımcısı Hulusi Doğan ile AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından merkezin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra protokol üyeleri karşılama merkezini gezdi.

        Açılışa Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile ilgili kurum müdürleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

