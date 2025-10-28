Bakan Yardımcısı Yazgı, İznik Göl Bazilikası Ören Yeri Karşılama Merkezi'nin açılışında konuştu:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, açılışı yapılan İznik Göl Bazilikası Ören Yeri Karşılama Merkezi'ne ilişkin, "İznik'imize gelen tüm misafirlerimizi, tüm turistlerimizi ve birçok önemli misafirimizi de burada karşılamaya hazır bir hale getirdik." dedi.

Yazgı, İznik Göl Bazilikası Ören Yeri Karşılama Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, İznik'e yeni bir değer kazandırmak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında bazilikayı 2022 yılında projelendirmeye başladıklarını söyledi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu çalışmaların mimarlar, teknik personel, arkeologlar, kazı ekibiyle birlikte çok yönlü bir şekilde tasarlandığını ifade eden Yazgı, İznik Göl Bazilikası Ören Yeri Karşılama Merkezi'nin çok özel bir mekan olduğunu vurguladı.

Yazgı, bu alanın gelen ziyaretçilerin en güzel şekilde ağırlanabileceği çok özel bir mekan olarak tasarlandığına değinerek, "Yaklaşık 150 milyon liralık büyük bir proje. 1065 depremiyle buranın yıkıldığını ve sular altında kaldığını tahmin ediyoruz." dedi.

İlgili kurumların ortak çalışmasıyla İznik Gölü'ndeki bazilikanın tüm katmanlarının incelendiğini bildiren Yazgı, "Bakanlık olarak buradaki kazı çalışmalarını hızlandırdık ve ardından bu özel projenin hayata geçmesini planladık. Burada katkısı olan tüm kurumlara teşekkürü borç biliyorum." diye konuştu. Yazgı, Kültür ve Turizm Bakanlığının şu anda 255 kazı çalışması yürüttüğüne değinerek, şunları kaydetti: "Bu kazı çalışmalarında inanılmaz verilere, eserlere ve yapılara şahitlik ediyoruz. Bununla birlikte o yapıları hem koruyup hem ziyaretçilere hem dünyaya tanıtmak çok kolay bir iş değil. Bakanlığımızın uzmanları ve arkeologlarımız cansiparane bir çalışma içerisinde ve bunu gerçekten bir özveriyle yapıyorlar. Çok zor şartlarda çalışıyorlar. Çok zor bir görevde bulunuyorlar. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz son yıllarda inanılmaz işlere imza attı. İşte bu imzalardan bir tanesi için de buradayız."

- "Çok özel bir alan oluşturmaya çalıştık" Her merkezin ulaşım sağladığı muazzam eserler ve alanlar için özel bir vitrin olduğuna dikkati çeken Yazgı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu vitrinler mümkün olan en işlevsel şekilde hazırlanmış olup misafirleriyle etkileşim kurup bilgiye rahat ulaşmayı sağlayan yapılar. İznik Göl Bazilikası, ören yeri, kavşağın merkezi ve çevre düzenlemesi işi işte bu cevapları, bu ihtiyaçları her şekilde karşılamak için özel tasarlandı. Proje kapsamında çevredeki yapıları temizleyip burayı gerçekten bir ören yeri alanına çevirdik. İznik'imize gelen tüm misafirlerimizi, tüm turistlerimizi ve birçok önemli misafirimizi de burada karşılamaya hazır bir hale getirdik. Burada tabii ki kafeteryamız olacak, sergi salonumuz var. Tüm ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını giderecek her şeyi düşünmeye çalıştık. Çok güzel bir yürüyüş yolumuz var. Sadece turistler için değil İznik halkımızın da aslında İznik Gölü'nü en güzel şekilde görebileceği, ailesiyle vakit geçirebileceği çok özel bir alan oluşturmaya çalıştık."