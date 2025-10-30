Gürsu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Yaşayan mesleklere de dikkati çekmek isteyen Gürsu Esnaf Odasının etkinliği vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

İlçe meydanında Gürsu Esnaf Odasınca gelenekleri ve değerlerimizi yansıtan etkinlikler sergilendi. Ardından Belediye Başkanı Mustafa Işık, İlçe Kaymakamı Murat Kütük'ü temsili olarak tıraş etti.

