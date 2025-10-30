Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesi meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 10:32 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:32
        Bursa'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesi meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Yusuf M. (42) idaresindeki 16 Y 1705 plakalı hafif ticari araç, Huzur Mahallesi'nden Bursa istikametine seyir halindeyken, alt geçit mevkisinde Mustafa S. (52) yönetimindeki 16 CKU 02 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada 16 CKU 02 plakalı araçta bulunan sürücü Mustafa S. ile beraberindeki Leyla M. (39), Nezaket Ç. (51) ve Züleyha D. (36) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara müdahale ettikten sonra İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

