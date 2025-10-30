Bursa'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kazada 16 CKU 02 plakalı araçta bulunan sürücü Mustafa S. ile beraberindeki Leyla M. (39), Nezaket Ç. (51) ve Züleyha D. (36) yaralandı.

