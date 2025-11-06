Bursa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Yunuseli Mahallesi 2. Yakın Sokak'ta komşu oldukları öğrenilen E.Ç. ile H.E. arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ç, H.E'ye tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan H.E, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
