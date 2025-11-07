Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        BBDSO'dan "Atatürk'ü Anma" konseri

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen "Atatürk'ü Anma" konserinde keman sanatçısı Önder Baloğlu'nu konuk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 01:26 Güncelleme: 07.11.2025 - 01:26
        BBDSO'dan "Atatürk'ü Anma" konseri
        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen "Atatürk'ü Anma" konserinde keman sanatçısı Önder Baloğlu'nu konuk etti.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, şef ve keman sanatçısı Önder Baloğlu yönetti.

        Gecede, Mozart'ın "Die Entführung aus dem Serail", "Concerto for Violin Orchestra KV 219" eserleri ile Beethoven'ın "Die Ruinen von Athens" ve Haydn'dan "Military" eserleri BBDSO eşliğinde yorumlandı.

        Konser sonunda solist ve orkestra müzikseverler tarafından alkışlandı.

