BBDSO'dan "Atatürk'ü Anma" konseri

Konser sonunda solist ve orkestra müzikseverler tarafından alkışlandı.

Gecede, Mozart'ın "Die Entführung aus dem Serail", "Concerto for Violin Orchestra KV 219" eserleri ile Beethoven'ın "Die Ruinen von Athens" ve Haydn'dan "Military" eserleri BBDSO eşliğinde yorumlandı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, şef ve keman sanatçısı Önder Baloğlu yönetti.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta düzenlenen "Atatürk'ü Anma" konserinde keman sanatçısı Önder Baloğlu'nu konuk etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.