GÜNCELLEME - Uludağ'da ormanda kaybolan 4 genç bulundu
Bursa Uludağ'da ormanda kaybolan 4 genç, ekiplerin çalışmasıyla bulundu.
Kirazlı Mahallesi Sarıalan mevkisinde 16 ve 17 yaşlarında 4 kişi, yürüyüş için çıktıkları Uludağ'da bir süre sonra yolu karıştırıp kayboldu.
Gençler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumlarını bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri, kayıp kişilerin cep telefonlarından alınan son sinyalle konumu belirleyerek arama çalışması başlattı.
Ekiplerce bulunan 4 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
