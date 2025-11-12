Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 00:38 Güncelleme: 12.11.2025 - 00:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı.

        D-200 Karayolu, İnegöl istikametinde seyreden M.D. (37) idaresindeki 27 AZY 634 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 28 yaşındaki S.C.G'ye çarptı.

        Kazada yaralanan S.C.G, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!

        Benzer Haberler

        Bursa'ya şehit ateşi düştü Acı haber aileye verildi, evine Türk bayrağı ası...
        Bursa'ya şehit ateşi düştü Acı haber aileye verildi, evine Türk bayrağı ası...
        Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        2'nci kattaki ev, yangında zarar gördü
        2'nci kattaki ev, yangında zarar gördü
        Bursa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Bursa'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Bilişim dolandırıcılarına eş zamanlı şafak operasyonu 16 ilde büyük siber...
        Bilişim dolandırıcılarına eş zamanlı şafak operasyonu 16 ilde büyük siber...
        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 kişi tutuklandı
        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 18 kişi tutuklandı