Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bulgaristan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Türkiye'ye konuk olacak Bulgaristan Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 19:44 Güncelleme: 14.11.2025 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulgaristan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Türkiye'ye konuk olacak Bulgaristan Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

        Karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda teknik direktör Alexander Dimitrov yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı.

        Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

        Türkiye-Bulgaristan karşılaşması, yarın saat 20.00'de başlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!
        Jose Mourinho'dan Rafa Silva'ya kanca!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Vincenzo Montella'dan 'bahis' açıklaması!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?

        Benzer Haberler

        Türkiye-Bulgaristan maçına doğru
        Türkiye-Bulgaristan maçına doğru
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Türkiye şehitlerini uğurluyor
        Düşen uçakta şehit olan 2 askerin cenazesi Bursa'ya getirildi (4)
        Düşen uçakta şehit olan 2 askerin cenazesi Bursa'ya getirildi (4)
        Şehit Astsubay Ramazan Yağız, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Astsubay Ramazan Yağız, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı
        A Milli Futbol Takımı, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda yürüyüş yaptı
        A Milli Futbol Takımı, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda yürüyüş yaptı
        İş yerine defalarca giren hırsızı sopayla kovaladı; o anlar kamerada
        İş yerine defalarca giren hırsızı sopayla kovaladı; o anlar kamerada