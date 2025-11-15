Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Kuruluşunun 950. Yılında Türkiye Selçukluları ve İznik Bilgi Şöleni" başladı

        Bursa'nın İznik ilçesinde, Türk Tarih Kurumunun desteğiyle Türk Ocakları tarafından düzenlenen "Kuruluşunun 950. Yılında Türkiye Selçukluları ve İznik Bilgi Şöleni" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 13:17 Güncelleme: 15.11.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "Kuruluşunun 950. Yılında Türkiye Selçukluları ve İznik Bilgi Şöleni" başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İznik ilçesinde, Türk Tarih Kurumunun desteğiyle Türk Ocakları tarafından düzenlenen "Kuruluşunun 950. Yılında Türkiye Selçukluları ve İznik Bilgi Şöleni" başladı.

        Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, Devlet Su İşleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde düzenlenen şölenin açılışında yaptığı konuşmada, programın hazırlanmasında emeği geçen kurum, kuruluş ve akademisyenlere teşekkür etti.

        İnsanların, ülkelerin, devletlerin ve milletlerin tarihinde 50'li, 100'lü yıl dönümlerinin çok önemli olduğunu belirten Öz, "Bu bize tarihi hafızayı hatırlatır. Sadece bilimsel, akademik yönden değil, aynı zamanda stratejik açıdan da İznik ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin burada kurulması son derece önemli." dedi.

        Öz, 2026'nın Bursa'nın fethinin 700. yılı olduğunu hatırlatarak, bunun Türkiye ve dünya tarihi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

        Osmanlı'nın büyük bir devlet haline gelmesinin Bursa'nın fethinden sonra olduğunu ifade eden Öz, bu tarihin, yalnızca bilimsel toplantılarla değil, koordineli bir hazırlıkla çeşitli sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kutlanması gerektiğini söyledi.

        Mehmet Öz, Bursa'nın ve İznik'in fethinin Osman Gazi'nin başlıca hedefleri arasında olduğunu ve Orhan Gazi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Ne Bursa ne İznik birdenbire fethedilmiş değildir. Bunun hazırlıkları çok önceden yapılmıştır. Onun için hem Bursa hem İznik için 2026, 2031 bunları bence çok güzel değerlendirmemiz lazım. Çünkü gelecek nesillere bu vatanın ne pahasına kazanıldığı, nasıl kazanıldığı ve nasıl inşa edildiğini iyi aktarmamız lazım. Biz sadece kılıçla değil, imar ederek, inşa ederek ve gönülleri kazanarak bu medeniyeti inşa ettik. Bundan ders almamız ve bunu gelecek nesillere bu şekilde aktarmamız lazım."

        Vali Yardımcısı Mustafa Güney de bu tür etkinliklerin tarih bilinci oluşturmakta ve gençlere vatan, millet, çağdaş değerler, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü değerlerini kazandırmakta önemli olduğunun altını çizdi.

        Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan'ın "Süleyman Şah ve Türkiye Devleti'nin Kuruluşu" başlıklı açılış konferansının ardından, uzman akademisyenlerin Türkiye Selçuklu Devleti'nin siyasi, sosyal ve kültürel tarihi ile İznik'in bu süreçteki yeri konusunda bildiriler sunduğu sempozyum oturumları başladı.

        Programa, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Cafer Çiftçi ve akademisyenler katıldı.

        Oturumlar yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        Kopan kolu 120 metrelik kuyuya düştü! Sondaj dehşeti!
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        BBC özrü yetmedi, Trump dava açıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den

        Benzer Haberler

        Tematik Kahve Günleri'nde kanser araştırmaları konuşuldu
        Tematik Kahve Günleri'nde kanser araştırmaları konuşuldu
        Karagöz Kukla Ve Gölge Oyunları'na renkli açılış
        Karagöz Kukla Ve Gölge Oyunları'na renkli açılış
        Bursa'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu temsil eden derneklerden "Terörsüz Tü...
        Bursa'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu temsil eden derneklerden "Terörsüz Tü...
        Börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü (2)
        Börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü (2)
        Osmangazi Belediyesi başarılı dijiders öğrencilerini ödüllendirdi
        Osmangazi Belediyesi başarılı dijiders öğrencilerini ödüllendirdi
        Gagasına olta takılı halde ağaca asılı kalan şahin kurtarıldı
        Gagasına olta takılı halde ağaca asılı kalan şahin kurtarıldı