Bursa'da "Kuruluşunun 950. Yılında Türkiye Selçukluları ve İznik Bilgi Şöleni" başladı

Bursa'nın İznik ilçesinde, Türk Tarih Kurumunun desteğiyle Türk Ocakları tarafından düzenlenen "Kuruluşunun 950. Yılında Türkiye Selçukluları ve İznik Bilgi Şöleni" başladı.

Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz, Devlet Su İşleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde düzenlenen şölenin açılışında yaptığı konuşmada, programın hazırlanmasında emeği geçen kurum, kuruluş ve akademisyenlere teşekkür etti.

İnsanların, ülkelerin, devletlerin ve milletlerin tarihinde 50'li, 100'lü yıl dönümlerinin çok önemli olduğunu belirten Öz, "Bu bize tarihi hafızayı hatırlatır. Sadece bilimsel, akademik yönden değil, aynı zamanda stratejik açıdan da İznik ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin burada kurulması son derece önemli." dedi.

Öz, 2026'nın Bursa'nın fethinin 700. yılı olduğunu hatırlatarak, bunun Türkiye ve dünya tarihi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Osmanlı'nın büyük bir devlet haline gelmesinin Bursa'nın fethinden sonra olduğunu ifade eden Öz, bu tarihin, yalnızca bilimsel toplantılarla değil, koordineli bir hazırlıkla çeşitli sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerle kutlanması gerektiğini söyledi.

Mehmet Öz, Bursa'nın ve İznik'in fethinin Osman Gazi'nin başlıca hedefleri arasında olduğunu ve Orhan Gazi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Ne Bursa ne İznik birdenbire fethedilmiş değildir. Bunun hazırlıkları çok önceden yapılmıştır. Onun için hem Bursa hem İznik için 2026, 2031 bunları bence çok güzel değerlendirmemiz lazım. Çünkü gelecek nesillere bu vatanın ne pahasına kazanıldığı, nasıl kazanıldığı ve nasıl inşa edildiğini iyi aktarmamız lazım. Biz sadece kılıçla değil, imar ederek, inşa ederek ve gönülleri kazanarak bu medeniyeti inşa ettik. Bundan ders almamız ve bunu gelecek nesillere bu şekilde aktarmamız lazım." Vali Yardımcısı Mustafa Güney de bu tür etkinliklerin tarih bilinci oluşturmakta ve gençlere vatan, millet, çağdaş değerler, demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü değerlerini kazandırmakta önemli olduğunun altını çizdi. Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan'ın "Süleyman Şah ve Türkiye Devleti'nin Kuruluşu" başlıklı açılış konferansının ardından, uzman akademisyenlerin Türkiye Selçuklu Devleti'nin siyasi, sosyal ve kültürel tarihi ile İznik'in bu süreçteki yeri konusunda bildiriler sunduğu sempozyum oturumları başladı.