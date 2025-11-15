Türkiye-Bulgaristan maçından notlar

Milli oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın, bu maçta kart görmeleri halinde 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor.

Hakan, A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Bulgaristan ile oynadığı maçı tribünden izledi.

Milli futbolcular da ısınmada sahaya "Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun" yazılı pankartla çıktı.

Müsabaka öncesinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

İrfan Can Kahveci, Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç ve Aral Şimşir ise maç kadrosunda yer almadı.

Vincenzo Montella, Eren Elmalı, Mert Müldür ve Yunus Akgün'ün yerine Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik ve Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Gürcistan karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

