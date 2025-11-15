Habertürk
        Türkiye-Bulgaristan maçından notlar

        Türkiye-Bulgaristan maçından notlar

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Gürcistan karşılaşmasına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 20:16 Güncelleme: 15.11.2025 - 20:16
        Vincenzo Montella, Eren Elmalı, Mert Müldür ve Yunus Akgün'ün yerine Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik ve Oğuz Aydın'ı sahaya sürdü.

        A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle çıktı.

        Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Atakan Karazor, Samet Akaydin, Yusuf Sarı, Mert Müldür, Deniz Gül ve Kaan Ayhan, yedekler arasında yer aldı.

        İrfan Can Kahveci, Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç ve Aral Şimşir ise maç kadrosunda yer almadı.

        - Şehitler için saygı duruşu

        Müsabaka öncesinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

        Milli futbolcular da ısınmada sahaya "Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun" yazılı pankartla çıktı.

        - Bakan Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı izledi

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Bulgaristan ile oynadığı maçı tribünden izledi.

        Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

        - Hakan Çalhanoğlu, Bülent Korkmaz'ı yakaladı

        Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan maçında A Milli Takım formasıyla 102. kez sahaya çıktı.

        Hakan, A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.

        A Milli Takım formasını en çok giyen oyuncular sıralamasında 120 maçla Rüştü Reçber ilk sırada bulunuyor.

        - Beş oyuncu ceza sınırında

        Bulgaristan'ı konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Milli oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın, bu maçta kart görmeleri halinde 18 Kasım'da deplasmanda İspanya ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

        - Maça büyük ilgi

        A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da Bulgaristan ile oynadığı mücadeleye ay-yıldızlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

        Mücadelenin başlamasından saatler önce stada gelen taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

