Türkiye-Bulgaristan maçının ardından

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nda kaptan Hakan Çalhanoğlu, "Sabırlı olmamız gereken bir maçtı. Kontrol bizim elimizdeydi, bugün onlara büyük bir şans verilmedi. O yüzden çok mutluyuz." dedi.

Hakan Çalhanoğlu, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özellikle Bursa taraftarının oluşturduğu atmosferin güzel olduğunu belirten milli futbolcu, "Saha içerisinde ısınırken Kenan'la göz göze geldik, 'Kurtlar Vadisi' bölümü bizi bayağı etkiledi, çok güzeldi." diye konuştu.

Taraftarın 90 dakika boyunca büyük destek verdiğini vurgulayan 31 yaşındaki oyuncu, "Bugün önemli bir galibiyet aldık. Herkesin 4-0, 5-0 beklediği bir maçtı ama biz öyle beklemedik. Sabırlı olmamız gereken bir maçtı. Kontrol bizim elimizdeydi, bugün onlara büyük bir şans verilmedi. O yüzden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu, bir sonraki maçta İspanya ile karşılaşacaklarını ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi.

Bir basın mensubunun A Milli Takım tarihinde Tuncay Şanlı ile en çok gol atan üçüncü futbolcu olduğunu söylemesi üzerine Hakan Çalhanoğlu, "Tuncay abiyi çok seviyorum. O benim için çok değerli, çok kıymetlidir. Ona buradan selamlarımı göndermek istiyorum. Tabii ki gol sayısı öyle olmuş. Önemli olan galibiyet benim için. Tabii ki ne mutlu bana öyleyse ama dediğim gibi daha önümüzde çok uzun yol var." dedi.

Deneyimli futbolcu, "Milli takımda en çok forma giyen oyuncu olarak Emre Belözoğlu'nu geçtiniz. Sırada Bülent Korkmaz var, hedefiniz nedir?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bunu söylemek şimdi erken. Tabii ki sağlığım yerinde olduğu sürece ülkem için hizmet etmek isterim. Maç sayısı ne olur onu bilemem. Emre abi de benim için çok değerli, diğer abilerim gibi. O yüzden adım adım ilerleyeceğim bu milli takım sürecinde. Hayırlısı neyse o olur."