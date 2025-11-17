Bursa'da "TÜGVA Kitap Kurdu Yarışması"nın lansmanı yapıldı

Bursa'da Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) ortaokul öğrencilerine yönelik organize ettiği "Kitap Kurdu Yarışması"nın lansmanı gerçekleştirildi.

Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen lansman töreni, Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden hafız Recep Mustafa Keskin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşma yapan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, kitap okumanın, bir çocuğun dünyasını büyüten en önemli güçlerden olduğunu dile getirdi.

Okumanın, yalnızca bilgiyi değil görgüyü, nezaketi, vicdanı ve geniş bir bakış açısını da öğrettiğini aktaran Ayyıldız, "Okudukça büyüyen, düşündükçe güçlenen, öğrendikçe gelişen bir neslin temsilcilerisiniz. 'Türkiye Yüzyılı' bilginin hakim olduğu yüzyıl olacak." dedi.

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da kitap okuyan çocukların ve gençlerin hayatta daha başarılı olacağını söyledi.

TÜGVA'nın da yeni neslin daha başarılı olmasını istediğini vurgulayan Erdoğan, "Önce bizim kültürümüze, tarihimize, medeniyetimize ait şeyleri okumanız çok önemli. Her kitabı okuyacaksınız elbette ama öncelikle biz kimiz? Nerede yaşıyoruz? Nereden geliyoruz? Nereye gitmeliyiz? Bunu size anlatan kitapları okumanız çok önemli." dedi. Bilal Erdoğan, dünyanın karmaşık zamanlardan geçtiğini ve savaşların devam ettiğine işaret ederek, şöyle konuştu: "Bir ateşkes var ama acaba İsrail zalimi duracak mı? Soykırımcı İsrail, Filistinli mazlumları öldürmekten vazgeçecek mi? Daha emin olamadık, bekliyoruz. Dünyada gelecekte soykırımlar olmasın diye mücadele edecek, toplumlara önderlik edecek, sizin gibi pırıl pırıl gençlere çok ihtiyacımız var. Dünyayı zalimlerin eline bırakmamak için, dünyayı insanlık için daha yaşanılır bir yer kılmak için sizin gibi güzel gençlerin iyi yetişmesi lazım." Türkiye'nin 21. yüzyıla damga vuracağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"İşte bu zalimlere Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'one minute' diyerek, 'dur' diyerek arkadaşlar, onun için TÜGVA sizin başarılı, güçlü olmanız için dünya çapında işler yapan bireyler olmanız için ve omuz omuza güçlü bir şekilde ayakta durabilmeniz için sizleri desteklemeye devam edecek. Kitap Kurdu Yarışması sayesinde yüz binlerce çocuğumuzun kitapla tanışmasını, güzel ödüller kazanmasını ve hayatlarında çok daha güzel işler yapmasını diliyorum, dua ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum." Bilal Erdoğan, bu sene 8'inci kez düzenlenen yarışmaya 400 bin ortaokul öğrencisinin katılmasını hedeflediklerini ve yarışmayı kazananlara, katıldıkları iller ile ilçeler bazında çeşitli ödüller verileceğini aktardı. Bu yarışmanın, Türkiye'nin ortaokul düzeyindeki en büyük kitap okuma yarışması olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Biz kitap okuyan gençlik istiyoruz. Başarılı, merak eden, araştıran gençlik istiyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerini taşıyacak, başaracak olan gençlik tam da böyle bir gençliktir. Cumhurbaşkanımızın her daim işaret ettiği gibi; bir elinde bilgisayar, bir elinde kitap olan, araştıran, daha iyi bir dünya hayali uğruna bir şeyler yapmaya çalışan bir gençlik. Necip Fazıl'ın, Mehmet Akif'in işaret ettiği, hem imanlı hem inançlı hem de çağın gereksinimlerini fazlasıyla kuşanmış bir gençlik."

- "Zamanın ruhunu yakalamaya çalışıyoruz" TÜGVA Genel Başkan İbrahim Beşinci de TÜGVA ailesi olarak aklı selim, zevki selim, kalbi selim işlere imza atmak istediklerini anlattı. Beşinci, Kitap Kurdu Yarışması sayesinde birçok gencin kitap okumayı seveceğini ve alışkanlık haline dönüştüreceğini belirterek, "İlk günden beri hep şunu söylüyoruz; entelektüel gençler yetişsin istiyoruz. Bu vatana, bu millete hizmet eden gençler yetişsin istiyoruz. Bunun da yolu kesinlikle okumaktan, bilgiden geçiyor. Zamanın ruhunu yakalamaya çalışıyoruz. Burada geçen yıl yaklaşık 263 bin evladımızda kitap okuma yarışmasına katıldı. Bu yarışmadaki hedefimiz inşallah 400 bin öğrencimiz olacak." diye konuştu. TÜGVA Bursa İl Temsilcisi Ali Can Göç de Bursa'da 15 ilçe temsilcisi ve 364 gönüllü ile okul okul gezerek çalışmalarına devam ettiklerini, göreve geldikleri 1 yıllık zaman diliminde yaklaşık 225 bin öğrenciye temas ettiklerini aktardı. - Öğrenciler kitap başına 20 soruluk sınavda ter dökecek