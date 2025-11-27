Habertürk
        Bursa Haberleri

        Tarihi Osman Fevzi Efendi Yazlık Köşkü, yeniden yapılıyor

        Bursa'da tarihi Osman Fevzi Efendi Yazlık Köşkü, Yıldırım Belediyesi tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        27.11.2025 - 16:10
        Toplam 12 bin 500 metrekarelik tescilli alanda yer alan Fevziye Parkı ile Osman Fevzi Efendi Yazlık Köşkü'nün rekonstrüksiyonuna ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmaların sürdürüldüğü bölgenin kadim bir alan olduğunu, belediye olarak burada çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Bölgenin havuz, amfi, dans pisti ve Osman Fevzi Efendi'nin yazlık köşkü olan tescilli bir yapı ve parktan oluştuğu bilgisini veren Yılmaz, "Burası Cumhuriyet sonrasında yetimhane olarak, Çocuk Esirgeme Kurumu uhdesinde kullanılmış. Dolayısıyla tarihin birçok anına şahitlik etmiş." dedi.

        Yılmaz, yapılacak rekonstrüksiyon ve restorasyon çalışmalarıyla kadim kimliğin geleceğe taşınacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "İnşaat, çok hızlı gidiyor. İnşallah 2026'nın yaz aylarında, Temmuz ayında açılış kurdelesini keseriz. Projemizin hemen üst tarafta bulunan Hünkar Korusu ile toplam 50 bin metrekarelik bir alan olacak. Seyir terasları, yeme-içme, dinlenme mekanları, spor ve yürüyüş alanları, şehrin hemen merkezinde şehirle, doğayla iç içe, Uludağ ile şehri bütünleştiren çok özel bir mekan olacak. Sadece Yıldırım'ın, Bursa'nın değil buraya gelen tüm misafirlerin Bursa'yı seyredebileceği, yaşayabileceği, şehrin lezzetlerini tadabileceği, Bursa'nın havasını teneffüs edebilecekleri özel bir mekan olacak. Hem bir park olarak hem de restoran, Yıldırım Kafe olarak hizmet verecek."

        Projenin maliyetine değinen Yılmaz, "İnşa maliyetleri, fiyat farkları ile birlikte 110 milyon lira civarında olacak. Yine tefrişatıyla birlikte yaklaşık 140 milyonluk bir proje olacak." ifadesini kullandı.

        Yılmaz, bölgedeki önemli projelerden bir tanesinin de Müsellim Köşkü rekonstrüksiyon çalışmaları olduğunu da sözlerine ekledi.

