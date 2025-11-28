Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 21:18 Güncelleme: 28.11.2025 - 21:18
        Bursa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        M.M. (46) idaresindeki 58 FY 604 plakalı otomobil, Bursa-Balıkesir kara yolu Yolağzı Kavşağı'nda Ü.B. yönetimindeki 09 US 791 plakalı panelvanla çarpıştı.

        Kazada sürücü M.M ile otomobilde yolcu olarak bulunan B.M. (59) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

