Bursa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
M.M. (46) idaresindeki 58 FY 604 plakalı otomobil, Bursa-Balıkesir kara yolu Yolağzı Kavşağı'nda Ü.B. yönetimindeki 09 US 791 plakalı panelvanla çarpıştı.
Kazada sürücü M.M ile otomobilde yolcu olarak bulunan B.M. (59) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
