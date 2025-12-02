Habertürk
        Bursa Haberleri

        İnegöl'de park halindeki araçlara çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 09:04 Güncelleme: 02.12.2025 - 09:04
        İnegöl'de park halindeki araçlara çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araçlara çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kırsal Cerrah Mahallesi Şehit Astsubay Mehmet Karakaşoğlu Caddesi'nde Hakan F. (26) yönetimindeki 16 ALH 577 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan minibüse, ardından traktöre çarptı.

        Çarpmanın araç içinde sıkışan sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücü Hakan F'yi sıkıştığı yerden çıkartarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

        Yaralı, ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

