        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da kaçak silah üretim ve tamiri yapan şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaçak silah üretim ve tamiri yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 10:01 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:01
        Bursa'da kaçak silah üretim ve tamiri yapan şüpheli yakalandı
        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaçak silah üretim ve tamiri yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kaçak silah imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Operasyonda iş yeri sahibi C.A. yakalandı.

        Adreste yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 27 şarjör, 63 fişek, silah yapımında kullanılan araç ve silah parçaları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

