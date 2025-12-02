Bursa'da kaçak silah üretim ve tamiri yapan şüpheli yakalandı

Adreste yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 27 şarjör, 63 fişek, silah yapımında kullanılan araç ve silah parçaları ele geçirildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kaçak silah imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaçak silah üretim ve tamiri yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

