        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        02.12.2025 - 15:12
        Uludağ'ın beyaza bürünen kıvrımlı yolları havadan görüntülendi
        Uludağ'da etkili olan kar yağışı sonrası virajlı yollar, eşsiz manzaralar oluşturdu.

        Her yıl yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da etkili olan yağış nedeniyle oteller bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

        Uludağ'da kar yağışının ardından beyaz örtüsü ve kıvrımlı yolları dronla da havadan görüntülendi.

        Birçok kişi de kar yağışının ardından Uludağ'a çıkarak eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

