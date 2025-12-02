Uludağ'ın beyaza bürünen kıvrımlı yolları havadan görüntülendi

Birçok kişi de kar yağışının ardından Uludağ'a çıkarak eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti.

Uludağ'da kar yağışının ardından beyaz örtüsü ve kıvrımlı yolları dronla da havadan görüntülendi.

Her yıl yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da etkili olan yağış nedeniyle oteller bölgesi ve kayak pistleri karla kaplandı.

