Bursa'da servis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, servis aracıyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, servis aracıyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde, Kurşunlu'dan İnegöl istikametine giden M.G. (40) idaresindeki 16 S 8363 plakalı servis aracı, dönüş yapmak isteyen C.K. (33) yönetimindeki 16 BSM 687 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı, yol kenarındaki ağaca ve elektrik direğine çarparak durabildi.
Araç sürücüleri M.G. ve C.K. ile servis aracında bulunan 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.