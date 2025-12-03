Bursa'da servis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç sürücüleri M.G. ve C.K. ile servis aracında bulunan 9 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.