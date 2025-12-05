Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 19:43 Güncelleme: 05.12.2025 - 19:43
        Bursa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. ile 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C'yi yakaladı.

        Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

