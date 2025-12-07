Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da dereye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 14:42 Güncelleme: 07.12.2025 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da dereye devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Gülşen Ö. (49) yönetimindeki 16 AKF 113 plakalı otomobil, Akhisar Mahallesi Mestanlı Caddesi'nde Karadere'ye devrildi.

        Ters dönen araçtaki sürücü ile Cafer Ö. (58) ve Esma Ş. (77) yaralandı.

        Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        İstanbul'da sağanak taşkınlara yol açtı!
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        "F.Bahçe'de şampiyonluk havası yok!"
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Eve dönerken bıçaklandı!
        Eve dönerken bıçaklandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Altınları gasp edip ev sahibi kadını odaya kilitledi!
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı
        Bursa'da otomobil dere yatağına uçtu: 3 yaralı
        Dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Yıldırım'da kadim şifa programına yoğun ilgi
        Yıldırım'da kadim şifa programına yoğun ilgi
        Otomotiv endüstrisi kasımda yaklaşık 3,8 milyar dolarlık ihracat yaptı
        Otomotiv endüstrisi kasımda yaklaşık 3,8 milyar dolarlık ihracat yaptı
        Bariyerleri aşıp refüje giren otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bariyerleri aşıp refüje giren otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp refüje girdi; 2 kişi yaralı
        Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp refüje girdi; 2 kişi yaralı