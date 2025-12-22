Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da gümrük kaçağı otomobil parçaları ele geçirildi

        Bursa'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı otomobil parçaları ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 10:40 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:40
        Bursa'da gümrük kaçağı otomobil parçaları ele geçirildi
        Bursa'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı otomobil parçaları ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, trafikten çekilmiş araçların yurt dışından getirilen benzer araçlarla bilgilerinin değiştirilerek piyasaya sürüldüğü, yurt dışı menşeili araçların turistik çerçevede yurda sokularak ülkeden çıkış yapması gerekirken parçalarına ayrılıp satışa çıkarıldığı yönündeki bilgi üzerine çalışma yürüttü.

        Çalışmalar sonucu bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 4 sökülmüş vaziyette motor bloku, 2 elektrikli araç motoru, 4 elektrikli araç bataryası ve çok sayıda araç parçası ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alınan K.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

