Bursa'da gümrük kaçağı otomobil parçaları ele geçirildi

Çalışmalar sonucu bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 4 sökülmüş vaziyette motor bloku, 2 elektrikli araç motoru, 4 elektrikli araç bataryası ve çok sayıda araç parçası ele geçirildi.

