        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da mobilya fabrikasında çalışan işçi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çalışan işçi, yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 09:30 Güncelleme: 03.01.2026 - 09:33
        Bursa'da mobilya fabrikasında çalışan işçi yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çalışan işçi, yaralandı.

        Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çalışan F.U. (48), daire testeresiyle ahşap parça kesimi yaptığı sırada sağ el parmaklarından yaralandı.

        F.U, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı işçi, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

