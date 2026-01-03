Bursa'da mobilya fabrikasında çalışan işçi yaralandı

Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı işçi, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çalışan F.U. (48), daire testeresiyle ahşap parça kesimi yaptığı sırada sağ el parmaklarından yaralandı.

