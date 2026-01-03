Bursa'da mobilya fabrikasında çalışan işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çalışan işçi, yaralandı.
Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında çalışan F.U. (48), daire testeresiyle ahşap parça kesimi yaptığı sırada sağ el parmaklarından yaralandı.
F.U, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı işçi, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
