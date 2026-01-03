Bursa'da meslek liseliler atıl malzemeleri geri dönüşüme kazandırıyor

SEMİH ŞAHİN - Bursa'daki Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri, okuldaki atıl malzemeleri soba, atık toplama kutusu, yatak ve spor aleti gibi kullanılabilir ürünlere dönüştürüyor.

Makine Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Otomasyon Teknolojisi, Bilişim Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisi olmak üzere 6 alanda eğitim verilen okulda öğrenim gören 560 öğrenci, gördükleri teorik eğitimi pratikle pekiştiriyor.

Hazırlık sınıfından itibaren okulun AR-GE Birimi'nde çalışma yürüten öğrenciler, üzerinde çalıştıkları projeleri okul yönetiminin onayı sonrası hayata geçiriyor.

Bu kapsamda okulun Metal Teknolojileri Alanı öğrencileri, atölyedeki projelerden arda kalan sac, demir ve metal boru parçaları gibi atıl malzemeleri geri dönüştürebilmek adına çalışma yürüttü.

Öğrenciler, bu malzemeleri kullanarak soba, yatak, spor aleti ve geri dönüşüm kutusu gibi ürünler ortaya çıkardı.

Metal Teknolojisi Alan Şefi Serkan Doğdu, AA muhabirine, öğrencilerine hazırlık sınıfından itibaren vizyon kazandırdıklarını söyledi.

Öğrencilerin yurt içi ve yurt dışı staj programlarıyla kendilerini geliştirip sektörde aranan eleman konumuna geldiğini belirten Doğdu, şöyle konuştu: "Çocuklarımıza 10. sınıfa geldiklerinde staj yaptırıyoruz. Dolayısıyla yurt dışı Erasmus programlarıyla staja gönderiyoruz. Buralarda kendilerini geliştiriyorlar. Bildikleriyle orada görmüş olduğu uygulamalar arasındaki farkları görüyorlar. 11. sınıfta da yine yaz stajı yapıyorlar. Burada tamamen eğitimlerini tamamlıyor ve yüksek öğretim sınavlarına girip üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra birçok kurumun tercih edilen ara elemanı oluyorlar. Bölümde 40'a yakın makine çeşidi var. Bu makineleri, kaynak robotu dahil profesyonelce hem programlıyorlar hem de kullanabiliyorlar. İş başvurusunda bulunduğunda kaçınılmaz öğrenci oluyorlar." Doğdu, öğrencilerin AR-GE Birimi'nde yürüttükleri çalışmalar neticesinde atıl malzemeleri geri dönüştürdüğünü belirtti. Öğrencilerinin geri dönüşüme önem verdiğinin altını çizen Doğdu, şunları kaydetti: "Öğrencilerimiz atıl malzemelerle pansiyondaki yatakları yenilediler. Geçmişte bir deprem yaşadık. Bu süreçte katlanabilir yatak yaptılar. Depremzedeler için soba ürettiler. Depremde konteynerler yapıldı ve gerekli yerlere gönderildi. Okul içerisinde yapılan müsabakalar için kendilerine platformlar hazırlıyorlar. Barfiks aleti, atık şişelerin toplanacağı petbox yaptılar. Kitapların, dergilerin atılmaması, bir yerde toplanıp tekrar kullanılması amacıyla geri dönüşüm platformu yaptılar."

- "Ürünlerin tamamını geri dönüşüm malzemelerinden yaptık" Metal Teknolojisi Alanı 3. sınıf öğrencisi Abdullah Gedikli de meslek lisesinde öğrenim gördüğü için gururlu olduğunu ifade etti. İşini severek yaptığını belirten Gedikli, şöyle konuştu: "Petbox, dediğimiz pet şişeler için üretiliyor. Okul içerisinde, kantin çevresinde çok görüyorduk. Pet şişeler atık kirliliği oluşturuyor. Bunun önüne nasıl geçebiliriz diye kendi aramızda düşündük. Sonrasında AR-GE birimimize danıştık. Burada öğretmenlerimizin yardımıyla bir projeye başladık. Çizimlerini yaptık sonrasında uygulama kısmına geçtik. Depomuzda malzemeler var fakat bir şey daha dikkatimizi çekti. Çok fazla atık malzememiz var. Bölümde sürekli işlem yapıldığı için atık malzeme oluşuyor. Atık malzemeleri geri dönüştürüp bu projede kullanabilir miyiz diye düşündük. Ürünlerin tamamını geri dönüşüm malzemelerinden yaptık." Öğrencilerden Emirhan Tosun da yurt dışında staj imkanı bulduğunu belirterek, Romanya'daki bir fabrikada 40 gün staj yapacağını söyledi.