Bursa'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Ethem Z. (17) idaresindeki 16 MB 9501 plakalı motosiklet, Sinanbey Mahallesi Alanyurt Caddesi'nde Batuhan B. (28) yönetimindeki 16 FY 299 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil, yoldan çıkarak ağaçlık alana savruldu.
Kazada motosiklet sürücüsü Ethem Z, yaralandı.
Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
