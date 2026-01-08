Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Giriş: 08.01.2026 - 09:43 Güncelleme: 08.01.2026 - 09:43
        Bursa'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Burhaniye Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi'nde Fatih D. (24) ile kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih D, bıçaklandı.

        Kendi imkanlarıyla İnegöl Devlet Hastanesine giden Fatih D, tedavi altına alındı.

        Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

