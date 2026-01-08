Kızını iyileştiren diyetle epilepsi hastalarına umut olmak için çalışıyor

BÜŞRA NUR YILMAZ - İstanbul'da 10 yıl önce epilepsi teşhisi konulan kızının medikal ketojenik diyet tedavisiyle epilepsi ataklarının sona ermesi üzerine bu konuda bir kitap hazırlayan ve dernek kuran Şeyda Yetgin Gevrek, başka epilepsi hastalarının da sağlığına kavuşması için çalışıyor.

Anne Şeyda ve baba Murat Gevrek, kızları Mina'ya 4 yaşındayken konulan epilepsi teşhisinin ardından çeşitli tedavi yöntemlerine başvurdu. 5 yılın sonunda ağır ilaçlar kullanır hale gelen kızlarının durumu üzerine araştırmalara devam eden çift, öğrendikleri medikal ketojenik diyeti uygulamaya karar verdi.

Diyete başladığı andan itibaren kızlarında iyileşme gözlemleyen anne ve baba, 5 yıldır uyguladıkları diyet tedavisiyle epilepsi ataklarının kesilmesi üzerine, bu tedavi yöntemini daha çok insana duyurmak için yola çıktı.

Bunun için "Mina Bir Adanmışlık Hikayesi" adlı kitabını hazırlayan ve 31 Temmuz 2025'te Medikal Ketojenik Diyet Yapan Epilepsi Hastaları ve Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini (KETOJEMİNİK) kuran anne Şeyda Yetgin Gevrek, başka hastaların da ilaçtan kurtulup sağlıklı beslenmeyle normal yaşamlarına devam etmelerini sağlamayı, hasta yakınlarının yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.

- "4 ilaç kullanırken ayağa kalkamıyordu, şimdiyse koşuyor" Gevrek, kitabının imza günü etkinliği için geldiği Bursa'da AA muhabirine, epilepsi hastalarının tedavisine destek olmak için dernek kurduklarını, başka epilepsi hastalarının iyileşmesi için çalıştıklarını anlattı. Kızının şu an 14 yaşında olduğunu belirten Gevrek, "Biz, 10 yıldır bu sürecin içindeyiz. Bunun 5 yılı ilaçlarla geçti. Bu 5 yılın sonunda medikal ketojenik diyetle tanıştık ve bütün ilaçları hayatımızdan çıkarttık. Bu da bizim için çok büyük deneyim oldu. Çocuğumuzu hayata döndürmüş olduk." diye konuştu. Teşhis konulmasının ardından geçen 5 yılın sonunda kızının 4 ağır epileptik ilaç kullanır duruma geldiğini, sonrasında diyete geçtiklerini aktaran Gevrek, "Çocuğumuz, 4 ilaç kullanırken ayağa kalkamıyordu, şimdiyse koşuyor, çok rahat istediği her şeyi yapabiliyor. Bunun faydasını gördüğümüz an diyete devam etmeye karar verdik." dedi.

Hastalığın tedavisi için verilen ilaçların çok fazla yan etkisi olduğunu dile getiren Gevrek, "Çocuğumuzu bu ilaçların yan etkilerinden kurtardık. Şu an ilaçsız, sadece diyetle devam eden bir hayatımız var. Diyete başladığımız andan itibaren bütün ataklar kesildi ve biz de bunu daha çok insana duyurma ihtiyacı hissettik." ifadelerini kullandı. - "Şu an gayet mutlu hayatına devam ediyor" Gevrek, hastalıkla mücadele ettikleri yorucu ve zor süreç boyunca bu yolda kendilerini çok yalnız hissettiklerini ve çok fazla bilgi eksikliği olduğunu fark ettiklerini anlattı. Bu hastalığın çok fazla çeşidinin olduğunu, kızının uykuda yakalandığı bir atakla epilepsi teşhisi aldığını belirten Gevrek, şunları kaydetti: "Çocuğunuzun nerede nasıl atak geçireceğini bilmiyorsunuz ve bu süreç gerçekten acı verici. Önemli olan, bununla savaşabilmek, bunun çaresini bulabilmek, bizi en çok yoran şey buydu. Yani bunun bir çaresini bulabilmek. Biz, medikal ketojenik diyetle bunun çaresini bulduk, kontrol altına aldık. Şimdi kızımız, normal arkadaşlarıyla hayatına devam edebiliyor ama öncesinde ilaç kullanırken bu mümkün değildi çünkü arkadaşlarıyla sürekli ayrılması gerekiyordu. Sosyalleşme sıfır, anlama sıfır. Diyetle normal hayata geri döndürdük ve kızımız şu an gayet mutlu hayatına devam ediyor."

Başkanı olduğu derneğin amacına değinen Gevrek, şöyle konuştu: "İlaçla tedavi, aslında gerçek bir tedavi değil. İlaçlar, epilepsiyi tedavi etmiyor sadece atakları bastırıyor. Amacımız, ilaçtan kurtulup sağlıklı beslenmeyle çocukları hayata döndürebilmek, normal yaşantılarına devam etmelerini sağlamak, bunlarla uğraşan ailelerin yüklerini hafifletmek. Medikal ketojenik diyeti Türkiye'de uygulamak çok zor. Bazı şeyleri yurt dışından getirmeniz gerekiyor. Türkiye'de ketojenik beslenmeyle ilgili bir altyapı yok. Yurt dışından getirmek çok maliyetli. O yüzden ilk yaptığımız çalışmalardan biri, bunları Türkiye'den çok rahat alım yapılabilecek hale getirmek ve Türkiye'de daha çok ketojenik ürünler üretebilmek. Ailelerin maddi ve manevi yükünü hafifletmek istiyoruz. İnsanlar böyle bir sürece girdiklerinde yanlarına destek, daha önce yapılmış örnekler görmek istiyor. Bunun için danışmanlık yapıyoruz." Gevrek, her diyete başlayan hastanın aslında hayata kazandırılmış bir kişi olduğunu vurguladı.

- "Bilgi birikimini, epilepsi hastası yakınlarına aktarmak adına yola çıktık" Baba Murat Gevrek de Türkiye'nin önde gelen nöroloji uzmanlarıyla tedavi deneyimleri olduğunu, ilaçların gittikçe ağırlaşması üzerine medikal ketojenik diyet disipliniyle tanıştıklarını belirterek, "Medikal ketojenik diyetle evladımızda ciddi bir iyileşme görünce bu süreçle oluşan bir bilgi birikimini, elimizden geldiği kadar diğer epilepsi hastası yakınlarına da aktarmak adına yola çıktık." dedi. Diyetin zorlu ve özel disiplinli bir tedavi olduğuna dikkati çeken Gevrek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tedavinin en önemli zorluklarından biri, yurt dışından getirtilen ürünlerin temini. Biz bunu bizzat yaşadık. Sağ olsun sevgili dostlarımız sayesinde bunu aştık fakat bunu gerçekleştiremeyeceğini bildiğimiz birçok aile vardı. Bu hususla ilgili dernekte tüzüğümüzün ilk maddesi olarak, yurt dışından getirtilen ürünlerin temin edilmesi noktasında faaliyetlerde bulunmaktı. Üst düzey bir iş adamı dostumuz, bu ürünlerin kolayca temin edileceği bir ortam oluşturdu."