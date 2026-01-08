Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Harmancık'ta Lavanta Kadın Kafe açıldı

        Harmancık Genç Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi bünyesinde Harmancık Belediyesinin katkılarıyla hayata geçirilen Lavanta Kadın Kafe'nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 11:20 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Harmancık'ta Lavanta Kadın Kafe açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Harmancık Genç Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi bünyesinde Harmancık Belediyesinin katkılarıyla hayata geçirilen Lavanta Kadın Kafe'nin açılışı yapıldı.

        Kadınlara hizmet verecek kafeteryada kooperatif üyelerinin emekleriyle yapılan ürünlerin yanında çay, kahve ve tatlı satışı da yapılacak.

        Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, açılışta, kadınların sosyal hayatta kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir mekanın açılışını yaptıklarını söyledi.

        Kadın emeğini ve zarafetini merkeze alan Lavanta Kadın Kafe'nin açılışından dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu belirten Arıkan, "Kadınlara özel olarak tasarlanan bu anlamlı mekanın, birlikteliği güçlendiren ve ilham veren bir buluşma noktası olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Kooperatif Başkanı Tuğba Yavuz da kafeteryanın kadınlar arasında kaynaşma ve dayanışmayı sağlayacağını belirtti.

        Konuşmaların ardından kafenin açılış gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Trump: Uzun süre Venezuela'dayız
        Trump: Uzun süre Venezuela'dayız
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu
        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu
        ABD'nin Maduro operasyonunda dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin Maduro operasyonunda dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Halep'te son durum ne?
        Halep'te son durum ne?
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Drift atmaya çalışan sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada
        Drift atmaya çalışan sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada
        AK Parti İl Başkanı Gürkan Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri için t...
        AK Parti İl Başkanı Gürkan Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri için t...
        Kızını iyileştiren diyetle epilepsi hastalarına umut olmak için çalışıyor
        Kızını iyileştiren diyetle epilepsi hastalarına umut olmak için çalışıyor
        Anayola çıkan tıra, motokurye böyle çarptı Kaza anı kamerada
        Anayola çıkan tıra, motokurye böyle çarptı Kaza anı kamerada
        Tellere takılan poşet, Bursa'da binlerce kişiyi yolda bıraktı Tellere takıl...
        Tellere takılan poşet, Bursa'da binlerce kişiyi yolda bıraktı Tellere takıl...
        Bursa'da trafik polisinin tuvaleti gelen alkollü sürücüyle imtihanı Alkollü...
        Bursa'da trafik polisinin tuvaleti gelen alkollü sürücüyle imtihanı Alkollü...