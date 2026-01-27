Habertürk
        Bursa'da beton dökülürken çöken kalıpların altında kalan işçi öldü

        Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir fabrika inşaatında beton dökülürken çöken kalıpların altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Giriş: 27.01.2026 - 14:10 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:10
        Bursa'da beton dökülürken çöken kalıpların altında kalan işçi öldü
        Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir fabrika inşaatında beton dökülürken çöken kalıpların altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Kestel Çataltepe Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında beton dökümü sırasında kalıplar çöktü.

        Bu sırada işçilerden Aslan Kurşun, kalıplar ve dağılan beton harcının altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kurşun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kurşun'un cenazesinin savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi morguna gönderileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

