Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Uludağ İhracatçı Birlikleri ocakta 3 milyar doların üzerinde ihracat yaptı

        Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) ocak ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,55 artışla 3 milyar 212 milyon 649 bin dolar oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 11:36 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ İhracatçı Birlikleri ocakta 3 milyar doların üzerinde ihracat yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) ocak ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,55 artışla 3 milyar 212 milyon 649 bin dolar oldu.

        UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 12,23 artışla 43 milyar 396 milyon 562 bin dolar olarak gerçekleşti.

        Birlik bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) ocak ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,08 oranında artarak 2 milyar 728 milyon 800 bin dolara ulaştı.

        Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ise ocak ayında 100 milyon 884 bin dolar ihracata imza attı.

        Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) ocak ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,91'lik artışla 65 milyon 103 bin dolar, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (UMSMİB) geçen ayki dış satımı ise 17 milyon 311 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UYMSİB) ocak ihracatı da yüzde 6,95'lik artışla 13 milyon 971 bin dolara ulaştı.

        Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "Dünya genelinde yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin beraberinde getirdiği belirsizliklere rağmen, ihracatçı firmalarımızın kararlı çalışmalarıyla yine başarıyla tamamladığımız 2025 yılının ardından yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

        Benzer Haberler

        Harita Kadastro Mühendisleri Odası'nda Çolak, iddialı geliyor Çolak'tan HKM...
        Harita Kadastro Mühendisleri Odası'nda Çolak, iddialı geliyor Çolak'tan HKM...
        Bursa'da binlerce hektar ekili alan sular altında Bursa'da şubat yağışları...
        Bursa'da binlerce hektar ekili alan sular altında Bursa'da şubat yağışları...
        20 yıldır iş yerinin çatısında duran otomobili, akan çatıyı tamir etmek ist...
        20 yıldır iş yerinin çatısında duran otomobili, akan çatıyı tamir etmek ist...
        "Markete gidiyorum" dedi, sırra kadem bastı..Anneden yürek yakan çağrı
        "Markete gidiyorum" dedi, sırra kadem bastı..Anneden yürek yakan çağrı
        Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia, hayatını kaybetti
        Okulda kalp krizi geçiren liseli Rabia, hayatını kaybetti
        Bursa'da motosiklet sürücüsü ölümden böyle döndü Bursa'da kontrolsüz dönüş...
        Bursa'da motosiklet sürücüsü ölümden böyle döndü Bursa'da kontrolsüz dönüş...