Bursa'da kaçak avcılara 431 bin 979 lira idari para cezası kesildi
Bursa'da jandarma ekiplerince kaçak avcılık yaptığı belirlenen 8 kişiye, 431 bin 979 lira idari para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığınca Uluabat Gölü'nde kaçak avcılara yönelik faaliyet gerçekleştirildi.
Araştırmada, yönetmeliklere aykırı avlandığı belirlenen 8 kişi yakalandı.
Ekiplerce gözaltına alınan 8 kişiye toplam 431 bin 979 lira idari ceza uygulandı.
Bu arada av için kullanıldığı değerlendirilen canlı ördekler, tedavilerinin ardından ekiplerce Uluabat Gölü'ne salındı.
