Bursa'da kaçak avcılara 431 bin 979 lira idari para cezası kesildi

Bursa'da jandarma ekiplerince kaçak avcılık yaptığı belirlenen 8 kişiye, 431 bin 979 lira idari para cezası kesildi.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığınca Uluabat Gölü'nde kaçak avcılara yönelik faaliyet gerçekleştirildi.



Araştırmada, yönetmeliklere aykırı avlandığı belirlenen 8 kişi yakalandı.



Ekiplerce gözaltına alınan 8 kişiye toplam 431 bin 979 lira idari ceza uygulandı.



Bu arada av için kullanıldığı değerlendirilen canlı ördekler, tedavilerinin ardından ekiplerce Uluabat Gölü'ne salındı.

