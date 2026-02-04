Habertürk
        Bursa'da ramazan öncesinde fiyat denetimi yapıldı

        Bursa'da ramazan öncesinde fiyat denetimi yapıldı

        Bursa'da ramazan öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:06 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:06
        Bursa'da ramazan öncesinde fiyat denetimi yapıldı
        Bursa'da ramazan öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, başta temel gıda ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve fiyat etiketi ihlallerine yönelik denetimlerini koordineli şekilde sürdürüyor.

        Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar'ın da katıldığı denetimlerde, fahiş fiyat artışlarıyla haksız rekabetin önüne geçilmesi için fiyatlar not alındı. Reyonlardan rastgele seçilen ürünlerin etiket ile kasa fiyatı karşılaştırıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ise ürünlerin uygun sıcaklıklarda korunması ve son kullanma tarihlerine yönelik denetimlerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

