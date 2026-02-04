Bursa'da ramazan öncesinde fiyat denetimi yapıldı
Bursa'da ramazan öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla fiyat denetimi gerçekleştirildi.
Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, başta temel gıda ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve fiyat etiketi ihlallerine yönelik denetimlerini koordineli şekilde sürdürüyor.
Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar'ın da katıldığı denetimlerde, fahiş fiyat artışlarıyla haksız rekabetin önüne geçilmesi için fiyatlar not alındı. Reyonlardan rastgele seçilen ürünlerin etiket ile kasa fiyatı karşılaştırıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ise ürünlerin uygun sıcaklıklarda korunması ve son kullanma tarihlerine yönelik denetimlerde bulundu.
