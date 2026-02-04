Uludağ'da ormanda zıplayarak dolaşan karaca görüntülendi

Uludağ'da ormanda zıplayarak dolaşan karaca fotokapanla görüntülendi.



Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.



Dağlık ve ormanlık alanlarında kurulan fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının doğal yaşamları kayıt altına alınıyor.



Bölgede kayıt alan bir fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerde zıplayarak dolaşan karaca yer aldı.



DKMP 2. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tavsan modu: Aktif. Karaca genetiği, tavsan çevikliğiyle birleşince ortaya bu görüntüler çıktı. Doğadaki yazılım hatası mı? Yoksa sadece sabah neşesi mi? Kararı siz verin." ifadelerine yer verildi.







