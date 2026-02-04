Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Uludağ'da ormanda zıplayarak dolaşan karaca görüntülendi

        Uludağ'da ormanda zıplayarak dolaşan karaca fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 14:22 Güncelleme: 04.02.2026 - 14:22
        Uludağ'da ormanda zıplayarak dolaşan karaca görüntülendi
        Uludağ'da ormanda zıplayarak dolaşan karaca fotokapanla görüntülendi.

        Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

        Dağlık ve ormanlık alanlarında kurulan fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının doğal yaşamları kayıt altına alınıyor.

        Bölgede kayıt alan bir fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerde zıplayarak dolaşan karaca yer aldı.

        DKMP 2. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tavsan modu: Aktif. Karaca genetiği, tavsan çevikliğiyle birleşince ortaya bu görüntüler çıktı. Doğadaki yazılım hatası mı? Yoksa sadece sabah neşesi mi? Kararı siz verin." ifadelerine yer verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

