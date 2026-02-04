Bursa'da taksiye alınmadığını iddia eden kadın, durağa zarar verdi
Bursa'da taksiye alınmadığını iddia eden kadının taksi durağına zarar verdiği anlar vatandaş kamerasınca kaydedildi.
Bursa Şehir Hastanesi yerleşkesinde dolu olduğu gerekçesiyle taksiye alınmadığını iddia eden S.B. (32), taksi durağındaki görevliyle tartışmaya başladı.
S.B, tartışmanın ardından eline geçirdiği metal parçayla taksi durağının camlarını, bilgisayar ekranını, güvenlik kameralarını kırarak bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde taksi durağında yaklaşık 150 bin liralık zarar olduğu belirlendi.
Taksi durağı çalışanları S.B'den şikayetçi oldu.
S.B'nin, durağın önünde bulunan ayaklı küllükle taksi durağına saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
