Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da dekoratif yapı malzemeleri üretilen işletmedeki yangın söndürüldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dekoratif yapı malzemeleri üretimi yapılan işletmede çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 14:28 Güncelleme: 04.02.2026 - 14:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da dekoratif yapı malzemeleri üretilen işletmedeki yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dekoratif yapı malzemeleri üretimi yapılan işletmede çıkan yangın söndürüldü.

        Yavuzselim Mahallesi 11'inci Yılmaz Sokak'ta dekoratif yapı malzemeleri üretimi yapılan bir işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Çevredeki vatandaşların da yardımıyla ekipler, yangını yaklaşık 30 dakika içerisinde söndürdü.

        Yangın nedeniyle işletmede hasar oluştu.


        Ekiplerin yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü!
        İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı

        Benzer Haberler

        Uludağ'da ormanda zıplayarak dolaşan karaca görüntülendi
        Uludağ'da ormanda zıplayarak dolaşan karaca görüntülendi
        Dekoratif köpük üretimi yapılan atölyede yangın
        Dekoratif köpük üretimi yapılan atölyede yangın
        PTT Kargo minibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı
        PTT Kargo minibüsünün çarptığı yaşlı kadın yaralandı
        Taksiye binemediği için durağın camlarını kıran kadın serbest bırakıldı
        Taksiye binemediği için durağın camlarını kıran kadın serbest bırakıldı
        Tavuk kovaladı diye tüfekle vurulan köpek öldü
        Tavuk kovaladı diye tüfekle vurulan köpek öldü
        'Araç kondu', 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
        'Araç kondu', 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı