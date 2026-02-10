Bursa'da 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 15 farklı suçtan aranma kaydı ve 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Demirtaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan incelemede şüphelinin, 15 farklı suçtan aranma kaydı ile 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.H. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan S.H, Demirtaş Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

