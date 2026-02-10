Canlı
        Bursa Haberleri

        Bursa'da 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 15 farklı suçtan aranma kaydı ve 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:44 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:44
        Bursa'da 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 15 farklı suçtan aranma kaydı ve 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Demirtaş Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.

        Yapılan incelemede şüphelinin, 15 farklı suçtan aranma kaydı ile 21 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.H. olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan S.H, Demirtaş Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

