        Bursa Haberleri

        Bursa'da otobüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, otobüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü.

        14.02.2026 - 23:18
        Bursa'da otobüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, otobüse çarpan motosikletin sürücüsü öldü.

        Furkan Çelik (28) idaresindeki 16 CBJ 95 plakalı motosiklet, Bursa Caddesi'ndeki otobüs terminali yakınında, Ali Osman Mavili yönetimindeki 16 BNU 014 plakalı halk otobüsüne çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Otobüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

