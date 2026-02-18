Basketbol: Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Emin Moğulkoç, Alper Aytuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar
TOFAŞ: Perez 11, Yiğitcan Saybir 20, Blazevic 16, Besson, Furkan Korkmaz 20, Floyd 7, Özgür Cengiz 11, Whaley 2, Sadık Kabaca, Kidd 4
Beşiktaş GAİN: Mathews 19, Dotson 18, Kamagate 10, Yiğit Arslan 4, Morgan 2, Sertaç Şanlı 6, Berk Uğurlu 7, Anthony Brown 30, Thomas, Vitto Brown 4
1. Periyot: 30-23
Devre: 53-48
3. Periyot: 70-77
BURSA
