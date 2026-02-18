Canlı
        Basketbol: Ziraat Bankası Erkekler Türkiye Kupası

        Giriş: 18.02.2026 - 20:05 Güncelleme: 18.02.2026 - 20:05
        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Emin Moğulkoç, Alper Aytuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar

        TOFAŞ: Perez 11, Yiğitcan Saybir 20, Blazevic 16, Besson, Furkan Korkmaz 20, Floyd 7, Özgür Cengiz 11, Whaley 2, Sadık Kabaca, Kidd 4

        Beşiktaş GAİN: Mathews 19, Dotson 18, Kamagate 10, Yiğit Arslan 4, Morgan 2, Sertaç Şanlı 6, Berk Uğurlu 7, Anthony Brown 30, Thomas, Vitto Brown 4

        1. Periyot: 30-23

        Devre: 53-48

        3. Periyot: 70-77




        BURSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

