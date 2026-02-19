Canlı
        Bursa Haberleri

        Somuncu Baba Vakfı ramazanda iftar sofralarıyla gönüllere dokunacak

        CEM ŞAN - Bursa'da 35 yıldır gönüllere dokunan Somuncu Baba Vakfı, ramazan ayında her gün 3 bin 500 kişiye iftar verecek ve dar gelirli ailelere erzak ulaştıracak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 11:31 Güncelleme: 19.02.2026 - 11:31
        Somuncu Baba Vakfı ramazanda iftar sofralarıyla gönüllere dokunacak
        CEM ŞAN - Bursa'da 35 yıldır gönüllere dokunan Somuncu Baba Vakfı, ramazan ayında her gün 3 bin 500 kişiye iftar verecek ve dar gelirli ailelere erzak ulaştıracak.


        Bursa'nın manevi mimarlarından biri olan Somuncu Baba'nın (Hamiduddin-i Aksarayi) hatırasını yaşatmak ve dar gelirlilere yardımcı olmak düşüncesiyle 1991 yılında kurulan Somuncu Baba Vakfı, yıllardır ayni ve nakdi yardımlarda bulunuyor.

        Bünyesindeki fırın ve aşevi tesisinde hazırlanan yemek ve ekmekleri her gün dağıtan vakıf, ramazan ayında da bu yardımlarını artırarak sürdürecek.

        Vakıf başkanı Murat Kamil İğrek, AA muhabirine, vakfın kurulduğu günden itibaren gönüllülerin desteğiyle ekmek, yemek ve erzak dağıtımı, ayni ve nakdi yardımlar, gençlik faaliyetleri gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Vakfın her yıl büyüyerek yardım faaliyetlerine devam ettiğini ve büyük teveccühe mazhar olduğunu belirten İğrek, "Somuncu Baba Hazretleri'nin Bursa'yı terk ederken 'Ey bereketli şehir, sana gelenler aç kalmasın ve kıyamete kadar yeşil kalasın' diye bir duası var. Bu duanın bize yüklediği misyon doğrultusunda 1991 yılından itibaren ihtiyaç sahipleri için mücadele vermekteyiz. Normal zamanda her gün 1300 kişiye yemek, 800 çiftli ekmek, her ay da gıda bankasından 350 haneye erzak yardımı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

        İğrek, Yeşil Türbe'nin yanında vakfa ait aşevinde gelenlere yemek ikram ettiklerini, gelemeyecek durumda olan ihtiyaç sahiplerinin ise evlerine yemek, ekmek veya gıda götürerek yardımları ulaştırdıklarını anlattı.

        - Ramazanda her gün 3 bin 500 kişiye iftar

        Vakıf bünyesinde kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik çalışmalara değinen İğrek, Bursa merkez ve ilçelerinde bulunan 4-6 yaş Kur'an kursları, hafızlık kursları, erkek ve kız öğrenci yurtları ve annelere yönelik eğitim faaliyetlerinin yapıldığını anlattı.

        İğrek, ramazan ayında yardım faaliyetlerinin artarak devam edeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Ramazan ayında dört aşevimizle hizmet vereceğiz. Mutfağımız da yoğun bir mesaiye girecek. Her gün şehrin çeşitli semtlerinde dört aşevimizde, kurs ve yurtlarımızda 3 bin 500 kişiye iftarlık hazırlayacağız. Yeşil ve Eskici Mehmet Dede aşevlerinde gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Diğer aşevlerimizde de evlere göndermek suretiyle hizmet etmeye devam edeceğiz. İftarın yanı sıra 350 hane erzak yardımı yapacağız. Yeşil Aşevi'ne gelen ihtiyaç sahiplerimiz burada oluşturduğumuz marketten gıda ürünlerini kendileri seçebiliyor. Ramazan ayında hizmetlerimizi arttırarak sürdürmenin gayreti içinde olacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

