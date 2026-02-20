Canlı
        Bursa'da 5 firari hükümlü yakalandı

        Bursa'da 5 firari hükümlü yakalandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 09:55 Güncelleme: 20.02.2026 - 09:55
        Bursa'da 5 firari hükümlü yakalandı
        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

        Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışmalar kapsamında, 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M, 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.S, 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T.Ş, 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A, ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, takip ve operasyonlar sonucunda yakalandı.

        Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

