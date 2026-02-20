Bursa'da 5 firari hükümlü yakalandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı. Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, 8 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M, 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.S, 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T.Ş, 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A, ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, takip ve operasyonlar sonucunda yakalandı. Firari hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.