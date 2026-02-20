Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Bursa'da Çapraz Çayı'nın taşmasıyla Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan yağmurun ardından debisi yükselen Çapraz Çayı'nın taşması nedeniyle Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü'nde ulaşım sağlanamıyor.

        Giriş: 20.02.2026 - 11:09 Güncelleme: 20.02.2026 - 11:09
        GÜNCELLEME - Bursa'da Çapraz Çayı'nın taşmasıyla Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü ulaşıma kapandı
        Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan yağmurun ardından debisi yükselen Çapraz Çayı'nın taşması nedeniyle Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü'nde ulaşım sağlanamıyor.

        İlçeye bağlı kırsal Harmanlı Mahallesi civarındaki Çapraz Çayı'nın debisi, son günlerde etkili olan yağmurla yükseldi.

        Çayda meydana gelen taşkın nedeniyle su altında kalan tarım arazileri zarar gördü.

        İlçe ile kırsal mahalleyi birbirine bağlayan Harmanlı kara yolu ile Harmanlı Köprüsü, ulaşıma kapandı.

        Söz konusu bölgede bir kamyonetin üzerinde 2 kişinin mahsur kalması üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan çalışmaların ardından bulundukları yerden kurtarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Trafik ekipleri, sürücüleri Bursa-İzmir kara yoluna doğru yönlendiriyor.

        Bölgedeki taşkının tarım arazilerine verdiği zarar dronla görüntülendi.

        Tarım arazilerine zarar veren suyun, Karacabey mevkisindeki İstanbul-İzmir Otoyolu'na kadar ilerlediği görüldü.

        Mahalle sakinlerinden Fikret Lafçı, gazetecilere, bölgedeki tarım arazilerinin su altında kaldığını söyledi.

        Arpa, buğday, mısır gibi tarım ürünü ekili olan arazilerde zarar meydana geldiğini belirten Lafçı, şöyle konuştu:

        "Çok senedir böyle bir su görmedik. Bu sene çok su geldi. Bizim şu anda 70-80 dönüm ekili arazimiz su altında kaldı. 20 dönüm biçemediğimiz yer de su altında kaldı. Bazı suya yakın olan yerlerimiz de var, mağduruz. 80 dönüm yerden 40 ton buğday, 20 ton mısır alabilirdik. Bu durumdan dolayı mağduruz."

        Vatandaşlardan Hüseyin Satı da son yağışlardan dolayı böyle bir taşkın yaşandığını belirterek, "Uluabat Gölü'nden Marmara Denizi'ne kadar birleşen deremizde su taşkınından dolayı köyümüz tarım arazilerinde büyük zararımız mevcut. Sular altında şu an 3-5 bin dönüm arazimiz kaldı." dedi.

