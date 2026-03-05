Bursa'da tedavisi tamamlanan tilki ve 10 yaban ördeği doğaya salındı

Bursa'da koruma altına alınan tilki ve 10 yaban ördeği, tedavilerinin ardından doğaya salındı.





Bursa'da 16 Ocak'ta aracın çarpması sonucu yaralanan tilki ile avcıların "canlı mühür" olarak kullandığı tuzaklardan kurtarılan 10 yaban ördeği, tedavi ve rehabilitasyon sürecine alındı.





Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü bünyesinde Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen tilki ve yaban ördekleri, veteriner hekimlerce sağlık kontrolünden geçirilerek bakımları yapıldı.



Özel beslenme programları uygulanan hayvanlar, tedavi süreçlerinin ardından Karacabey Longoz Ormanları'nda yeniden doğaya bırakıldı.

