Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da tedavisi tamamlanan tilki ve 10 yaban ördeği doğaya salındı

        Bursa'da koruma altına alınan tilki ve 10 yaban ördeği, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da tedavisi tamamlanan tilki ve 10 yaban ördeği doğaya salındı

        Bursa'da koruma altına alınan tilki ve 10 yaban ördeği, tedavilerinin ardından doğaya salındı.


        Bursa'da 16 Ocak'ta aracın çarpması sonucu yaralanan tilki ile avcıların "canlı mühür" olarak kullandığı tuzaklardan kurtarılan 10 yaban ördeği, tedavi ve rehabilitasyon sürecine alındı.


        Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü bünyesinde Karacabey ilçesinde bulunan Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen tilki ve yaban ördekleri, veteriner hekimlerce sağlık kontrolünden geçirilerek bakımları yapıldı.

        Özel beslenme programları uygulanan hayvanlar, tedavi süreçlerinin ardından Karacabey Longoz Ormanları'nda yeniden doğaya bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor

        Benzer Haberler

        10 yaban ördeği ve tilki, tedavileri sonrası doğaya bırakıldı
        10 yaban ördeği ve tilki, tedavileri sonrası doğaya bırakıldı
        Nagihan'ı barışma teklifini reddettiği için öldürmüş
        Nagihan'ı barışma teklifini reddettiği için öldürmüş
        Emekli öğretmen 20 yıldır ince hesaplamalar ve zorlu el işçiliği isteyen te...
        Emekli öğretmen 20 yıldır ince hesaplamalar ve zorlu el işçiliği isteyen te...
        "Meraklı Baklavacı"nın 66 yıllık sırrı: Ramazan helvası
        "Meraklı Baklavacı"nın 66 yıllık sırrı: Ramazan helvası
        Ramazan ayında baş ağrısını önlemenin yolları
        Ramazan ayında baş ağrısını önlemenin yolları
        Bursa'da gönülden gönüle Ramazan nefesi
        Bursa'da gönülden gönüle Ramazan nefesi