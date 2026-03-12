Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Giriş: 12.03.2026 - 09:27
        Küçükbalıklı Mahallesi Kibar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

        Çatı katının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

