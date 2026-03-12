Bursa'da bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Küçükbalıklı Mahallesi Kibar Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Çatı katının kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
