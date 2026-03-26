        Bursa Haberleri

        Bursa'da 6 milyon 360 bin kaçak makaron ele geçirildi

        Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 6 milyon 360 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 14:38 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüksek miktarda makaron sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bursa-İstanbul Otoyolu'nda tedbir alan polis, E.A. ve İ.D'nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda kaçak 6 milyon 360 bin makaron ele geçirildi.

        E.A. ve İ.D. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

