Bursa'da 6 milyon 360 bin kaçak makaron ele geçirildi
Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 6 milyon 360 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 6 milyon 360 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüksek miktarda makaron sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bursa-İstanbul Otoyolu'nda tedbir alan polis, E.A. ve İ.D'nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda kaçak 6 milyon 360 bin makaron ele geçirildi.
E.A. ve İ.D. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.
