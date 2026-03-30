Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        TİGEM'in Karacabey tesislerinde kuzu doğumları yüzde 40'ın üzerinde ikizlik oranıyla sürüyor

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'nın Karacabey ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdüren Karacabey Tarım İşletmesi'nde bu sezon 11 bin kuzunun dünyaya gelmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        TİGEM'in Karacabey tesislerinde kuzu doğumları yüzde 40'ın üzerinde ikizlik oranıyla sürüyor

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'nın Karacabey ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdüren Karacabey Tarım İşletmesi'nde bu sezon 11 bin kuzunun dünyaya gelmesi bekleniyor.

        "Osmanlı payitahtı" Bursa'da 7 asır önce saray ve ordunun at ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Çiftlikat-ı Hümayun, 1926'dan sonra Karacabey Harası, 1984'ten bu yana ise TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi adıyla faaliyetini sürdürüyor.

        Bursa-Balıkesir kara yolunun 70. kilometresinde safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden olan 89 bin dekar alana sahip TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde, tarımsal üretim, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile gen kaynaklarının korunması amacıyla Kangal ve Akbaş cinsi köpeklerin üretimi de gerçekleştiriliyor.

        Etçi özelliğiyle öne çıkan Karacabey merinosu, kıvırcık ve Türk Tahirova koyun ırklarının yetiştirilip gen kaynaklarının korunarak geleceğe aktarıldığı işletme, ayrıca küçükbaş hayvan üreticilerinin damızlık ihtiyacını karşılıyor.

        Bu yıl şubat ayından itibaren yeni kuzuların dünyaya gözlerini açtığı işletmedeki doğumların ikizlik oranı yüzde 40'ın üzerinde seyrediyor.

        Bu sene 11 bin kuzunun beklendiği işletmedeki bu kuzular 6 aylık olunca İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerindeki hayvan üreticilerinin damızlık ihtiyacını karşılamak üzere satışa çıkarılacak.

        - "25 bin civarı hayvanımız bulunuyor"

        TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Hayvancılık Müdür Yardımcısı Burak Yanık, AA muhabirine, Osmanlı'da orduya at ihtiyacını karşılamak için kurulan çiftliğin bugün bitkisel ve hayvansal üretimle faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

        Bahar döneminde dünyaya gelen kuzularla ikizlik oranlarının da yükseldiğini dile getiren Yanık, "İşletmemizde toplam 8 bin anaç koyun bulunmakla beraber doğumlarla gelen süreçte toplamda şu an 25 bin civarı hayvanımız bulunuyor." dedi.

        Yanık, burada yetiştirilen damızlık koyunların bölgeye iyi adapte olmuş ırklardan seçildiğini aktararak, "1984 yılından bu yana TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Karacabey Tarım İşletmesi'nde, 3 farklı ırkta koyunculuk çalışmaları devam etmekte. Bunlar Türk Tahirova, Karacabey merinosu ve kıvırcıktır." diye konuştu.

        Bu yıl toplam 11 bin kuzu elde etmeyi hedeflediklerini belirten Yanık, şunları kaydetti:

        "Eylül ayında koç katımıyla başlayan süreç şubat ayının başı itibarıyla doğumlarla devam ediyor. Yaklaşık 1 aydır devam eden doğumlar sonucu 10 binin üzerinde kuzu elde ettik. Her sene yüzde 30-35'lerde ikizlik oranıyla devam eden doğumlar, bu sene şu ana kadar yüzde 40'ın üzerinde ikizlik oranıyla sürüyor. Sezon sonuna kadar yaklaşık 11 bin kuzu elde etmeyi planlıyoruz. İşletmede öncelikle kendi damızlıklarımız ayrılıyor. Daha sonra piyasada satacağımız damızlık hayvanlarımız ayrılıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        İzmir'de korkunç olay! Kayalıkların arasında bebek cesedi!
        İzmir'de korkunç olay! Kayalıkların arasında bebek cesedi!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye'ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        "Bodrum' beni bozdu"
        "Bodrum' beni bozdu"
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"

        Bursa'da şiddetli sağanak nedeniyle çiftlikte mahsur kalan 18 büyükbaş kurt...
        Bursa'da şiddetli sağanak nedeniyle çiftlikte mahsur kalan 18 büyükbaş kurt...
        Uludağ'da etkili olan kar yağışıyla günübirlikçiler zirveye akın etti
        Uludağ'da etkili olan kar yağışıyla günübirlikçiler zirveye akın etti
        Bursa'da yağışla istinat duvarı çöktü, 3 lüks otomobil zarar gördü
        Bursa'da yağışla istinat duvarı çöktü, 3 lüks otomobil zarar gördü
        Gemlik ve Kumla'yı lodos vurdu, çok sayıda tekne battı
        Gemlik ve Kumla'yı lodos vurdu, çok sayıda tekne battı
        Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayı ailesi yemek için Sarıalan'a indi
        Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayı ailesi yemek için Sarıalan'a indi
        Bursa Büyükşehir fiyatı artan gübrede çiftçinin yanında
        Bursa Büyükşehir fiyatı artan gübrede çiftçinin yanında