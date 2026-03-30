Bursa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.



Sağanak nedeniyle Osmangazi ilçesinde bir apartmana ait otoparkın istinat duvarı çöktü.



Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Alana güvenlik şeridi çeken itfaiye ekipleri, Çağdaş ve Selvinaz Sokak'ı araç trafiğine kapattı. İstinat duvarının bitişiğinde bulunan binada güvenlik önlemleri alındı.



Çöken duvarın altında kalan 3 otomobilde hasar oluştu.



Yağış dolayısıyla Nilüfer ilçesine bağlı Ürünlü Mahallesi'nden geçen Ayvalı Deresi taştı. Taşkın nedeniyle bölgede su birikintileri oluştu.



Su birikintisini fark etmeyen bir otomobilin suda mahsur kalması üzerine olay yerine AFAD, polis ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Acil Müdahale ekipleri sevk edildi.



Bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan otomobili sudan çıkardı.



DSİ 1. Bölge Müdürlüğü ve BUSKİ'ye ait iş makineleriyle bölgede çalışma başlatıldı.



İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi'nde ise deredeki su seviyesinin yükselmesi sonucu bazı evlerin girişlerini su bastı.







