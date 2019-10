Özhan’da online alışveriş tam gaz Cepten sipariş dönemi

Özhan Marketler Zinciri, internet üzerinden alışveriş imkanıyla müşterilerinden tam not aldı.

Bursa’nın ilk yerel marketler zinciri olan Özhan, yaygın mağaza ağının yanı sıra online mağazasıyla da Özhan dostlarının hayatını kolaylaştırıyor. İnternet adresinden ulaşılabilen yeni online mağazada binlerce çeşit ürün bulunuyor. Bu özelliğiyle Özhan’ın en büyük mağazası olan www.ozhan.com.tr zengin ürün gamıyla müşterilerine aradıkları tüm ürünlere birkaç tıkla ulaşma imkanı sağlıyor.

Online mağazayla birlikte hayata geçen mobil uygulama sayesinde cep telefonundan da market alışveriş yapmak mümkün oluyor. App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz indirilen Özhan mobil uygulamasıyla binlerce ürün çeşidine ve alışveriş imkanına cep telefonlarından ulaşılabiliyor. 75 TL ve üzerinde yapılan online alışverişlere aynı gün içerisinde ücretsiz teslimat sağlanıyor. Sadece online mağazaya özel kampanyalar, indirimler ve fırsatlar da sunuluyor.

Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, “Özhan dostlarından gelen talepler doğrultusunda online mağazamızı yeniledik. Bursalıların Özhan’a duyduğu güven sayesinde online mağazamız açıldığı günden bu yana Bursa’nın farklı bölgelerinden siparişler alıyoruz. Online mağazamızda şu ana kadar en çok satılan ürünler kırmızı et çeşitleri ve şarküteri ürünleri oldu. Meyve ve sebze ürünleri, kişisel bakım ve temizlik ürünleri de müşterilerimizden yoğun talep gören ürünler arasında” dedi.

ISO 22000 alan ilk yerel market unvanına sahip olan Özhan Marketler Zinciri, şarküteri, peynir, meze, zeytin, tatlı, yufka, kalem böreği, sucuk,bakliyat gibi Özhan markalı birçok ürünü dostlarının damak tadına sunuyor.Online mağazasında zengin marka seçeneklerinin yanı sıra et ve et ürünleri, şarküteri grubu, meşrubat, deterjan, gıda ürünleriyle ihtiyaç duyulan her ürünü bulmak mümkün. Özhan, gıda konusunda mevcut en yüksek standart olan KQ TSEISOEN 9000 Kalite Güvence Sistemi ve GF TSEISOEN 22000 Gıda Güvenliği Belgesi’ne de sahip.

BURSA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:21

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.