BURSA´nın İnegöl ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR kaydı, İnegöl-Domaniç yolu kapandı.
Bursa´da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağış ve soğuk havalar kendisini gösterdi. İnegöl ilçesinde ani bastıran kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle İnegöl ilçesi ile Kütahya´nın Domaniç ilçesini bağlayan karayolunda TIR kaydı. TIR´ın kayması sonucu yol kapandı. Ekipler ise TIR´ı çekmek için çalışma başlattı.
Öte yandan sabah saatlerinden itibaren İnegöl ilçesindeki yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Mezitler Bölgesi´nde de etkili oldu. Buradaki kar kalındığının 5 santimetreye ulaştığı öğrenildi.
BURSA
04 Aralık 2019 Çarşamba
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