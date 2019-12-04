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Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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BURSA´nın İnegöl ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR kaydı, İnegöl-Domaniç yolu kapandı.

Bursa´da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağış ve soğuk havalar kendisini gösterdi. İnegöl ilçesinde ani bastıran kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle İnegöl ilçesi ile Kütahya´nın Domaniç ilçesini bağlayan karayolunda TIR kaydı. TIR´ın kayması sonucu yol kapandı. Ekipler ise TIR´ı çekmek için çalışma başlattı.

Öte yandan sabah saatlerinden itibaren İnegöl ilçesindeki yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Mezitler Bölgesi´nde de etkili oldu. Buradaki kar kalındığının 5 santimetreye ulaştığı öğrenildi.



BURSA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:32

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