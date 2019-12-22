Doğalgaz faturalarını yüzde 25 düşüren sistem Hem tasarruf edin hem de çevreyi koruyun

Ev ve iş yerlerindeki kombilerin performansını arttırmak üzere geliştirilen yüzde 100 yerli Turbokom yoğuşma sistemi, yüzde 25’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor.

Turbokom, kombinin yanması için dışarıdan aldığı soğuk havayı bacadan atılan atık gazın ısı ile ısıtarak yanma odasına sıcak gönderen harici bir yoğuşma sistemi. KOSGEB endüstriyel uygulama desteği ile 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan yoğuşma sisteminin Türkiye’nin dört bir yanında kullanılmaya başlandığını ifade eden Fikret Baş, “Yoğuşmasız kombilerden atılan gazlardaki ısının geri kazanımını sağlamak istedik. Yapmış olduğumuz test ve çalışmalar sonunda da böyle bir ürün ortaya çıktı. ArGe çalışmalarımızın sonunda da bilim kurulundan geçen sistem üretime layık görüldü. Hermetik yoğuşmasız ve yarı yoğuşmalı kombiler için üretilen harici yoğuşma sistemini 2017 yılında seri üretmeye başladık. Sistem bacadan atılan atık gazın ısısını işleyerek kombinin yanma odasına geri çevirmektedir” dedi.



“Yakıt tasarrufunun yanı sıra çevre dostu”

Eski bacanın yerine takılan sistemin birçok kazanımları olduğunu ifade eden Baş, “Dışarıdan kombilere giren havanın derecesi düştükçe, kombilerin çalışması ve dolayısıyla doğalgaz yakıt giderleri artar. Turbokom sayesinde performanslı çalışan kombilerde bu giderler düşmektedir. Dışarı atacağı ısıyı kendi içinde kullanan sistem sayesinde yüzde 25'e varan yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Atık havanın dışarıya çıkmasının asgariye indirilmesiyle doğaya daha az zarar vermektedir. Baca içinde hava ısınarak kombinin içerisine ulaştığından soğuk havalarda cihaz nem ve toz almadığı için kombinin ömrü uzar. Kombinin çalışma sistemini hiçbir şekilde etkilemez” diye konuştu.



“Kolay kurulum ve bakım gerektirmez”

Kombinin bacası çıkarılarak, dirseğe baca gibi takıldığını ifade eden Baş, “Montajı kolay ve basittir. Her tüketici montajını

kendi yapabilir ya da kombi servisleri ile montajı tamamlayabilir. Turbokom, cihazların çalışma sistemini değiştirmez. Sadece performanslı ve ekonomik çalışmasını sağlar. Kombilere zararı yoktur. Kombileri nemden ve tozdan koruduğu için ömrünü uzatır, faydası vardır. Eşanşör sistemi baca donmalarının da önüne geçmektedir. Ürün satın alındıktan sonra 2 yıl garantilidir. Herhangi bir bakım ya da servis ihtiyacı bulunmamaktadır. Tamamen paslanmaz malzemelerden imal edilmiştir. Hatta havalar soğudukça yapılan tasarruf oranı artmaktadır” dedi.



“Kısa sürede kendini amorti ediyor”

Kullanıcılar tarafından büyük beğeni aldıklarını belirten Fikret Baş, “Sistem kullanılmaya başlandığında hem yakıttan hem de kombi bakımından tasarruf sağladığı için ürün kısa sürede kendini amorti ediyor. Kombinin de ömrünü uzatmaktadır. Bu sistem ayrıca merkezi sistem kombilerinde de yapılacak proje çalışmasının sonunda kullanılabilmektedir. Çünkü merkezi sistemlerin kazan hacimleri fark göstermektedir” şeklinde konuştu.

BURSA 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:45

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